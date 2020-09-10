Російського хокеїста Іллю Алтибармакяна дискваліфікували на чотири роки. Допінг-тест виявив в його крові сліди кокаїну.

6 лютого Алтибармакян здав допінг-тест після матчу Молодіжної хокейної ліги. В його крові виявили бензоілекгонін – метаболіт кокаїну, повідомляє Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF).

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25 березня хокеїста повідомили про результати тестування. Алтибармакян відмовився від відкриття проби B, а також подавати апеляцію на це рішення.

Зважаючи, що у його випадку не було обставин, які могли б зменшити термін дискваліфікації, в IIHF вирішили відсторонити його від хокею на 4 роки – до 24 березня 2024 року.

Відзначимо, що ще до того, як про виявлений кокаїн в крові хокеїста стало офіційно відомо, клуб "СКА-1946", за який виступав Алтибармакян, розірвав з ним угоду.