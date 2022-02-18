18-летняя китайская фристайлистка завоевала третье "золото" и переписала историю зимних Игр
На Олимпийских играх-2022 установлен новый исторический рекорд. Его автором стала 18-летняя спортсменка
Китаянка завоевала 3 медали в Пекине
Представительница Китая фристайлистка Айлин Гу завоевала "золото" в последней для себя дисциплине игр в Пекине – хафпайпе. Для спортсменки это уже третья награда в Пекине, сообщает 24 канал.
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В первом выступлении в биг-эйре она завоевала "золото", после чего стала второй в соревнованиях по слоупстайлу.
Таким образом 18-летняя спортсменка стала первой в истории зимних Олимпиад фристайлисткой, выигравшей три медали на одной Олимпиаде.
Гу уже не впервые получает три медали на турнирах международного уровня. На чемпионате мира, который состоялся в 2021 году, она также получила три награды, а перед этим – на соревнованиях Winter X Games и на Юношеских Играх в Лозанне.
Второе и третье место заняли представительницы Канады: Кэсси Шарп и Рейчел Каркер.
Что известно о спортсменке
- Айлин Гу-18-летняя фристайлистка, родившаяся в США, но представляющая на Олимпиаде-2022 Китай.
- Свою карьеру спортсменка начала в 15-летнем возрасте. После сезона выступлений за США решила бороться за Китай, поскольку ее мать имела китайское происхождение.
- Айлин Гу завоевала 12 медалей на уровнях Кубка мира по фристайлу. Первые награды фристайлистка получила еще во время выступлений за США, однако впоследствии выигрывала медали именно как китайская спортсменка.