Айлін Гу здобула 3 медалі у Пекіні
Представниця Китаю фристайлістка Айлін Гу здобула "золото" в останній для себе дисципліні Ігор у Пекіні – хафпайпі. Для спортсменки це вже третя нагорода у Пекіні, повідомляє 24 канал.
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У першому виступі у біг-ейрі вона здобула "золото", після чого стала другою у змаганнях зі слоупстайлу.
Таким чином 18-річна спортсменка стала першою в історії Зимових Олімпіад фристайлісткою, яка виграла три медалі на одній Олімпіаді.
Гу вже не вперше здобуває три медалі на турнірах міжнародного рівня. На чемпіонаті світу, який відбувся у 2021 році, вона також здобула три нагороди, а перед цим – на змаганнях Winter X Games та на Юнацьких Іграх у Лозанні.
Друге та третє місце посіли представниці Канади: Кессі Шарп та Рейчел Каркер.
Що відомо про спортсменку
- Айлін Гу – 18-річна фристайлістка, яка народилася у США, але представляє на Олімпіаді-2022 Китай.
- Свою кар'єру спортсменка розпочала у 15-річному віці. Після сезону виступів за США вирішила змагатися за Китай, оскільки її мати мала китайське походження.
- Айлін Гу здобула 12 медалей на рівнях Кубка світу з фристайлу. Перші нагороди фристайлістка здобула ще під час виступів за США, проте згодом вигравала медалі саме як китайська спортсменка.