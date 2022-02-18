Айлін Гу здобула 3 медалі у Пекіні

Представниця Китаю фристайлістка Айлін Гу здобула "золото" в останній для себе дисципліні Ігор у Пекіні – хафпайпі. Для спортсменки це вже третя нагорода у Пекіні, повідомляє 24 канал.

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У першому виступі у біг-ейрі вона здобула "золото", після чого стала другою у змаганнях зі слоупстайлу.

Таким чином 18-річна спортсменка стала першою в історії Зимових Олімпіад фристайлісткою, яка виграла три медалі на одній Олімпіаді.

Гу вже не вперше здобуває три медалі на турнірах міжнародного рівня. На чемпіонаті світу, який відбувся у 2021 році, вона також здобула три нагороди, а перед цим – на змаганнях Winter X Games та на Юнацьких Іграх у Лозанні.

Друге та третє місце посіли представниці Канади: Кессі Шарп та Рейчел Каркер.

Що відомо про спортсменку