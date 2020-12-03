В четверг, 3 декабря в широкий прокат вышла сенсационная лента "ЮКИ". Это документальное кино режиссера Владимира Мулы, которое расскажет истории легенд самой известной хоккейной лиги мира – НХЛ, которые являются выходцами из Украины. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ukrainians или коротко UKE - именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины. Благодаря рассказам героев, редким находкам и бесценным свидетельствам "ЮКИ" взвешенно и объективно зафиксирует, что украинцы – уникальная нация, которой есть чем гордиться.

Как оказалось, на кольцах Кубка Стэнли – главного трофея лиги мира НХЛ – массово зафиксированы фамилии украинских игроков. Именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его развития и становления за океаном.

В Украине лента появится под лозунгом "истории побед свободных украинцев".

Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины,

- рассказал Владимир Мула.

В основе картины – исключительное исследование и огромная работа по поиску свидетельств многих людей.

Смотрите трейлер фильма "ЮКИ"

К премьере фильма мы решили подготовить для вас тест, чтобы проверить насколько хорошо вы разбираетесь в хоккее. Отвечайте на вопросы и обязательно смотрите эту историю успеха украинцев НХЛ в кинотеатрах Украины.