Українська хокейна ліга визначила кращих гравців початку чемпіонату. Нагороди отримали воротар, захисник та форвард. Також було визначено і найкращий гол на старті сезону.

Кращим воротарем на старті сезону (в жовтні та листопаді) став голкіпер "Сокола" Дмитро Кубрицький. У 9 матчах 18-річний воротар відбив 93,5% кидків при показнику надійності 1.58. 7 матчів, коли Кубрицький перебував у воротах, стали переможними для киян – в тому числі зустрічі проти "Донбасу", "Кременчука" та "Краматорська". Дві гри юний голкіпер провів "на нуль".

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Кращим захисником періоду став гравець "Дніпра" Сергій Дорофєєв. Досвідчений хокеїст провів 12 матчів, в яких набрав 13 (6+7) очок при показнику корисності +8. Попри не найкращі виступи команди, Дорофєєв стабільно відзначався у воротах суперника і навіть в програних "Дніпром" матчах завершував свій мікроматч з позитивним показником корисності.

Кращим нападаючим першого ігрового відрізка став форвард "Донбасу" Андрій Сігарьов. Він же є й найкращим бомбардиром чемпіонату. У 12 матчах хокеїст набрав 24 (13+11) очки при показнику корисності +15. В одному з матчів форвард закинув одразу 5 шайб, двічі оформляв дублі, а дві його шайби стали переможними для "Донбасу".

Андрій Сігарьов став і автором найкращої шайби місяця. У матчі проти "Дніпра" форвард відібрав шайбу у суперника, обігрався з Олегом Шишлянниковим та з незручної руки з гострого кута відправив шайбу між щитком голкіпера і стійкою воріт.

Відео шайби Сігарьова