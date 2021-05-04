Андрей Пономарь лишь в феврале 2021 года присоединился к команде Androni Giocattoli-Sidermec. Для него это первая профессиональная команда в карьере.
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8 мая Пономарь выйдет на старт гонки Джиро д'Италия, которая продлится 23 дня. За это время велосипедисты должны преодолеть 21 этап. Финиш запланирован на 30 мая.
- В 2019 году Пономарь выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту в Алкмаре в юниорской гонке.
- В 2021 году Пономарь будет единственным украинцем на Джиро д'Италия. Всего он станет 26-ым украинцем, который когда-либо выступал на этой многодневке в Италии.
- Пономарь станет вторым самым молодым велогонщиком, выступавшим на Джиро д'Италия. В день старта ему будет 18 лет и 246 дней. Рекорд же принадлежит итальянцу Фабио Баттезіні, который в 1930 году принял участие в соревнованиях в возрасте 18 лет и 88 дней.
- Команда Androni Giocattoli-Sidermec получила wild-card на Джиро д'Италия-2021. Она заменит Vini Zabu, которая снялась с Джиро д'Италия из-за положительного допинг теста у двух велогонщиков.
- Это не первая гонка для Пономаря за Androni Giocattoli-Sidermec. В марте он выступил на самой длинной однодневной велогонке Милан – Сан-Ремо протяженностью 299 километров. Он заменил Симона Пейо, который простудился.