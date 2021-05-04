Андрей Пономарь лишь в феврале 2021 года присоединился к команде Androni Giocattoli-Sidermec. Для него это первая профессиональная команда в карьере.

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8 мая Пономарь выйдет на старт гонки Джиро д'Италия, которая продлится 23 дня. За это время велосипедисты должны преодолеть 21 этап. Финиш запланирован на 30 мая.