Андрій Пономар лише в лютому 2021 року приєднався до команди Androni Giocattoli-Sidermec. Для нього це перша професійна команда в кар'єрі.
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8 травня Пономар вийде на старт гонки Джиро д'Італія, яка триватиме 23 дні. За цей час велосипедисти повинні подолати 21 етап. Фініш запланований на 30 травня.
- У 2019 році Пономар виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмарі в юніорській гонці.
- У 2021 році Пономар буде єдиним українцем на Джиро д'Італія. Загалом він стане 26-им українцем, який коли-небудь виступав на цій багатоденці в Італії.
- Пономар стане другим наймолодшим велогонщиком, який виступав на Джиро д’Італія. В день старту йому буде 18 років та 246 днів. Рекорд же належить італійцеві Фабіо Баттезіні, який у 1930 році взяв участь у змаганнях у віці 18 років та 88 днів.
- Команда Androni Giocattoli-Sidermec отримала wild-card на Джиро д’Італія-2021. Вона замінить Vini Zabu, яка знялася з Джиро д’Італія через позитивний допінг тест у двох велогонщиків.
- Це не перша гонка для Пономаря за Androni Giocattoli-Sidermec. У березні він виступив на найдовшій одноденній велогонці Мілан – Сан-Ремо протяжністю 299 кілометрів. Він замінив Сімона Пейо, який застудився.