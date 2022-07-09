17-летняя пловчиха София Гречко получила золотую награду на Всемирных играх 2022

9 июля сборная Украины на Всемирных играх 2022 года завоевала сразу две золотые награды. Одну из них получила 17-летняя пловчиха София Гречко.

София Гречко стала чемпионкой на дистанции 200 метров в моноласте. Девушка преодолела дистанцию за 1 минуту 29,57 секунды, сообщает 24 канал.

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Украинка в этом заплыве в борьбе за золотую награду опередила хорватку Дору Басси (1:30.46) и венгерку Сциллу Кароли (1:30.54).

В финальном заплыве выступила еще одна украинка Анастасия Макаренко. Она до финиша добралась с седьмым результатом 1:36,13.

В первый день Всемирных игр в американском Бирмингеме сборная Украины заканчивает с четырьмя наградами в активе. Золотые медали завоевала София Греко и каратистка Анжелика Терлюга. Бронзовые медали завоевали пауэрлифтерки Анастасия Деревянко и Лариса Соловьева.