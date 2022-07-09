Софія Гречко стала чемпіонко на дистанції 200 метрів у моноласті. Дівчина подолала дистанцію за 1 хвилину 29,57 секунди, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Каратистка Терлюга принесла Україні "золото" на дебютних для себе Всесвітніх Іграх

Українка у цьому запливі в боротьбі за золоту нагороду випередила хорватку Дору Бассі (1:30.46) та угорку Сціллу Каролі (1:30.54).

У фінальному запливі виступила ще одна українка Анастасія Макаренко. Вона до фінішу дісталася з сьомим результатом 1:36,13.

Загалом у перший день Всесвітніх ігор в американському Бірмінгемі збірна України закінчує з чотирма нагородами в активі. Золоті медалі здобула Софія Греко та каратистка Анжеліка Терлюга. Бронзові медалі вибороли пауерліфтерки Анастасія Дерев’янко та Лариса Соловйова.