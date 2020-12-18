Футболист Маттиа Агнесе был удостоен награды Best 2020 Fair Play Award после спасения жизни соперника.

Церемония награждения ФИФА The Best состоялась 17 декабря в онлайн-формате в Цюрихе, пишет 24 канал.

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Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Агнесе спас жизнь сопернику

Агнесе выступает за команду. 25 января во время матча против Унион Спортиво Кайресе Маттиа увидел, как футболист упал на поле, и пришел ему на помощь, пытаясь спасти его до прибытия медицинских служб.

Отметим, что мальчику всего 17 лет и он уже вошел в Зал славы итальянского футбола.