17-летний футболист спас жизнь сопернику и получил отличие от ФИФА
Футболист Маттиа Агнесе был удостоен награды Best 2020 Fair Play Award после спасения жизни соперника.
Церемония награждения ФИФА The Best состоялась 17 декабря в онлайн-формате в Цюрихе, пишет 24 канал.
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Агнесе спас жизнь сопернику
Агнесе выступает за команду. 25 января во время матча против Унион Спортиво Кайресе Маттиа увидел, как футболист упал на поле, и пришел ему на помощь, пытаясь спасти его до прибытия медицинских служб.
Отметим, что мальчику всего 17 лет и он уже вошел в Зал славы итальянского футбола.
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