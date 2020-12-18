Футболіст Маттіа Агнесе був удостоєний нагороди Best 2020 Fair Play Award після порятунку життя суперника.

Церемонія нагородження ФІФА The Best відбулася 17 грудня в онлайн-форматі у Цюріху, пише 24 канал.

Дивіться також Клопп – найкращий тренер, Ноєр – воротар: результати The Best FIFA Football Awards 2020

Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Агнесе врятував життя супернику

Агнесе виступає за команду . 25 січня під час матчу проти Уніоне Спортіва Кайресе Маттіа побачив, як футболіст впав на поле, і прийшов йому на допомогу, намагаючись врятувати його до прибуття медичних служб.

Зазначимо, що хлопчині лише 17 років і він вже увійшов до Зали слави італійського футболу.