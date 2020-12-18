17-річний футболіст врятував життя супернику та отримав відзнаку від ФІФА
Футболіст Маттіа Агнесе був удостоєний нагороди Best 2020 Fair Play Award після порятунку життя суперника.
Церемонія нагородження ФІФА The Best відбулася 17 грудня в онлайн-форматі у Цюріху, пише 24 канал.
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Агнесе врятував життя супернику
Агнесе виступає за команду . 25 січня під час матчу проти Уніоне Спортіва Кайресе Маттіа побачив, як футболіст впав на поле, і прийшов йому на допомогу, намагаючись врятувати його до прибуття медичних служб.
Зазначимо, що хлопчині лише 17 років і він вже увійшов до Зали слави італійського футболу.
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