Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга, став наймолодшим автором гола гола у історії країни за 106 років. Футболіст відзначився у воротах збірної України.

Хавбек французького "Ренна" і збірної Франції Едуардо Камавінга відкрив рахунок у товариському матчі проти збірної України. На момент результативного удару гравцеві виповнилось 17 років і 11 місяців, повідомляє L'Equipe.

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Наймолодший автор гола за 106 років

Саме Едуардо розгром українців було розпочато вже на дев’ятій хвилині, коли Жиру пробивав головою. Бущан відбив м’яч, але точно туди, де опинився Камавінга. 17-літній гравець у падінні через себе пробив у кут воріт.

Рекорд належить Морісу Гастігеру (17 років і 5 місяців), який забив м'яч у ворота Швейцарії в 1914 році. Тому Камавінга став другим наймолодшим футболістом, який забивав за збірну Франції.

Додамо, що Франція перемогла Україну з рахунком 7:1. У найближчих матчах збірна Франції зіграє у Лізі Націй проти Португалії (11 жовтня) та Хорватії (14 жовтня).

Що відомо про Едуардо Камавінга

У 2013 році перейшов у молодіжну команду "Ренна". У середині грудня 2018 року він уклав з клубом перший професійний контракт, ставши наймолодшим професійним гравцем в історії клубу.

На початку 2019 року був включений у заявку головної команди.

Він став наймолодшим гравцем в історії французького клубу і першим гравцем 2002 року народження, який дебютував в одній з п'яти головних національних ліг Європи. У сезоні 2019/20 став основним гравцем клубу та був відзначений як один із найкращих молодих гравців року в Європі.

У 2019 році шістнадцятирічного футболіста визнали найкращим гравцем серпня в Лізі 1. Він став наймолодшим лауреатом цієї нагороди. 15 листопада 2019 дебютував за молодіжну збірну Франції, відігравши всі 90 хвилин у переможному домашньому матчі проти Грузії (3:2).

Відео гола Камавінга