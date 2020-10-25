На матче шестого тура чемпионата Нидерландов "Херенвен" – "Еммен" (4:0) на трибунах поместили игрушки. 15 тысяч плюшевых мишек было размещено на стадионе хозяев.

Эти игрушки считаются символом поддержки детей и символизируют борьбу с раком. Таким образом клуб хотел привлечь внимание к этой проблеме. Об этом рассказал официальный сайт "Херенвена".

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Geen voetbalfans, maar 15.000 beren bevolken de tribunes in het Abe Lenstrastadion vanavond. De club vraagt op deze manier aandacht voor kinderen met kanker die onzichtbaar zijn (geweest) tijdens de coronapandemie en voor stichting KiKa. pic.twitter.com/BRhv3jLner — NOS Sport (@NOSsport) October 24, 2020

Интересно, что организаторы акции даже применили "камеру поцелуев", что выглядело очень трогательно.

33. Twee goals in drie minuten. Dat wordt gevierd.#HEEEMM | 2-0 pic.twitter.com/QzVCTJlqFV — sc Heerenveen (@scHeerenveen) October 24, 2020