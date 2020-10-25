15 тысяч плюшевых мишек на стадионе: в Нидерландах поддержали больных детей – видео
На матче шестого тура чемпионата Нидерландов "Херенвен" – "Еммен" (4:0) на трибунах поместили игрушки. 15 тысяч плюшевых мишек было размещено на стадионе хозяев.
Эти игрушки считаются символом поддержки детей и символизируют борьбу с раком. Таким образом клуб хотел привлечь внимание к этой проблеме. Об этом рассказал официальный сайт "Херенвена".
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Интересно, что организаторы акции даже применили "камеру поцелуев", что выглядело очень трогательно.
- Сама же игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
- Благодаря разгромной победе "Херенвен" поднялся на третье место в таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 13 очков. "Еммен" (3) – на 16-м месте. Лидером розыгрыша является "Аякс" (15).