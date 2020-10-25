На матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів "Херенвен" – "Єммен" (4:0) на трибунах помістили іграшки. 15 тисяч плюшевих ведмедиків було розміщено на стадіоні господарів.

Ці іграшки вважаються символом підтримки дітей і символізують боротьбу з раком. Таким чином клуб хотів привернути увагу до цієї проблеми. Про це розповів офіційний сайт "Херенвена".

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Geen voetbalfans, maar 15.000 beren bevolken de tribunes in het Abe Lenstrastadion vanavond. De club vraagt op deze manier aandacht voor kinderen met kanker die onzichtbaar zijn (geweest) tijdens de coronapandemie en voor stichting KiKa. pic.twitter.com/BRhv3jLner — NOS Sport (@NOSsport) October 24, 2020

Цікаво, що організатори акції навіть застосували "камеру поцілунків", що виглядало дуже зворушливо.

33. Twee goals in drie minuten. Dat wordt gevierd.#HEEEMM | 2-0 pic.twitter.com/QzVCTJlqFV — sc Heerenveen (@scHeerenveen) October 24, 2020