15 тисяч плюшевих ведмедиків на стадіоні: у Нідерландах підтримали хворих дітей – відео
На матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів "Херенвен" – "Єммен" (4:0) на трибунах помістили іграшки. 15 тисяч плюшевих ведмедиків було розміщено на стадіоні господарів.
Ці іграшки вважаються символом підтримки дітей і символізують боротьбу з раком. Таким чином клуб хотів привернути увагу до цієї проблеми. Про це розповів офіційний сайт "Херенвена".
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Цікаво, що організатори акції навіть застосували "камеру поцілунків", що виглядало дуже зворушливо.
- Сама ж гра завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.
- Завдяки розгромній перемозі "Херенвен" піднявся на третє місце в таблиці чемпіонату Нідерландів, маючи в активі 13 очок. "Єммен" (3) – на 16-му місці. Лідером розіграшу є "Аякс" (15).