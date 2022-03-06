Так виглядає гідність

Перше та друге місце посіли представниці Росії: Вікторія Лістунова та Марія Мінаєва. Українка не захотіла стояти на одному п'єдесталі з росіянками.

До речі Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

Батрона піднялась на п’єдестал окремо від них.

Українцям більше не доведеться вдаватися до подібних вчинків, оскільки спортсмени Білорусі та Росії відсторонені від змагань. Для представників цих країн це був останній турнір.

Також у Досі вони виступали під нейтральним прапором.



Даніела Батрона / Фото з твіттеру FX_choreo



Самотні росіянки / Фото з твіттеру FX_choreo

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