Как 15-летний Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров: победное видео
7 декабря 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:24 канал
Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров продолжается. Алексей Середа стал автором третьего "золота" Украины на соревнованиях, которые проходят в Киеве.
Украинский гимн на соревнованиях
Алексей Середа стал лучшим в прыжках в воду из 10-метровой вышки. Украинский спортсмен в свои 15 лет опередил россиянина Максима Гулидова и немца Эйкерманна Григорчука и стал лучшим.
К теме Украинец Середа опередил россиянина и стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров
Отставание ближайшего конкурента, которым был представитель России, от украинца составило 57,05 балла. Также Середа благодаря отличному выступлению оставил за спиной своего земляка Даниила Аванесова, который остановился в шаге от пьедестала – 4 место.К сведению. Награждение Середы и украинский гимн на видео с 1:01:50.
Соревновательный день с участием Середы: видео
Украинские прыгуны феерят на чемпионате мира
- Награда Алексея стала уже пятой в копилке сборной Украины – 3 "золота" и по одной серебряной и бронзовой награде.
- До этого два "золота" принесли Ксения Байло и Даниил Коновалов.
- Ксения также стала бронзовым призером на 1-метровом трамплине. А Даниил в паре с Богданом Чижовским занял второе место по прыжкам в высоту с 3-х метров.