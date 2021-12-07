Как 15-летний Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров: победное видео

Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров продолжается. Алексей Середа стал автором третьего "золота" Украины на соревнованиях, которые проходят в Киеве.

Украинский гимн на соревнованиях

Алексей Середа стал лучшим в прыжках в воду из 10-метровой вышки. Украинский спортсмен в свои 15 лет опередил россиянина Максима Гулидова и немца Эйкерманна Григорчука и стал лучшим.

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Отставание ближайшего конкурента, которым был представитель России, от украинца составило 57,05 балла. Также Середа благодаря отличному выступлению оставил за спиной своего земляка Даниила Аванесова, который остановился в шаге от пьедестала – 4 место.

Соревновательный день с участием Середы: видео

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Награда Алексея стала уже пятой в копилке сборной Украины – 3 "золота" и по одной серебряной и бронзовой награде.

До этого два "золота" принесли Ксения Байло и Даниил Коновалов.

Ксения также стала бронзовым призером на 1-метровом трамплине. А Даниил в паре с Богданом Чижовским занял второе место по прыжкам в высоту с 3-х метров.

Награждение Середы и украинский гимн на видео с 1:01:50.