Американский рестлер Кит Ли заявил, что был изнасилован малознакомой девушкой. 145-килограммовый спортсмен рассказал, что инцидент произошел несколько лет назад в Техасе (США).

Кит Ли, который выступает в World Wrestling Entertainment (WWE), говорит, что инцидент произошел в одном из караоке-баров, где он выпивал и отдыхал. Об этом сообщает MOPO.

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По словам спортсмена, после того, как он спел песню на сцене, к нему за стол подсела эффектная девушка.

Он согласился выпить с незнакомкой, но отказался от секса.

Как утверждает Кит Ли, он проснулся голым в гостиничном номере и не смог вспомнить деталей прошлой ночи. Он рассказал, что был очень напуган и после того инцидента даже решил бросить пить.

"Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере – не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в панике. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Это может произойти с каждым. Поэтому я на всякий случай бросил пить", – сказал он.

Он добавил, что был одурманен и изнасилован.