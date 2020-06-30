Американський рестлер Кіт Лі заявив, що був зґвалтований малознайомою дівчиною. 145-кілограмовий спортсмен розповів, що інцидент стався декілька років тому в Техасі (США).

Кіт Лі, який виступає в World Wrestling Entertainment (WWE), каже, що інцидент стався в одному з караоке-барів, де він випивав і відпочивав. Про це повідомляє MOPO.

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За словами спортсмена, після того, як він заспівав пісню на сцені, до нього за стіл підсіла ефектна дівчина.

Він погодився випити з незнайомкою, але відмовився від сексу.

Як стверджує Кіт Лі, він прокинувся голим у готельному номері і не зміг згадати деталей минулої ночі. Він розповів, що був дуже наляканий і після того інциденту навіть вирішив кинути пити.

"Я можу згадати тільки те, як прокинувся голим в готельному номері – не знаю навіть, чи була це моя власна кімната. Я був розгублений і перебував у паніці. Пощастило, що гаманець і телефон були при мені. Це може статися з кожним. Тому я про всяк випадок кинув пити ", – сказав він.

Він додав, що був одурманений і зґвалтований.