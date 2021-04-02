Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче Вашингтона. Команда уступила Детройту – 91: 120.

Детройт – Вашингтон 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)

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Сам Лень вышел в стартовой пятерке и за 21 минуту набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 1 перехват. Но все это имеет небольшое значение, поскольку показатель полезности составил "-20".

В следующем матче Вашингтон встретится с Далласом.

Детройт – Вашингтон видеообзор