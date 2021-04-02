14 очков украинца Леня не спасли Вашингтон от поражения Детройта: видео
Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче Вашингтона. Команда уступила Детройту – 91: 120.
Источник:24 канал
Детройт – Вашингтон 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)
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Сам Лень вышел в стартовой пятерке и за 21 минуту набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 1 перехват. Но все это имеет небольшое значение, поскольку показатель полезности составил "-20".
Детройт – Вашингтон видеообзор
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