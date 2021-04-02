Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі Вашингтона. Команда поступилася Детройту – 91:120.

Детройт – Вашингтон 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)

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Сам Лень вийшов у стартовій п'ятірці та за 21 хвилину набрав 14 очок, зробив 5 підбирань і 1 перехоплення. Але все це має невелике значення, оскільки показник корисності склав "-20".

У наступному матчі Вашингтон зустрінеться з Далласом.

Детройт – Вашингтон відеоогляд