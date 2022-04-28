В Мариуполе вражеский снаряд унес жизни 14-летней тяжелоатлетки Перегудовой и ее мамы

Оккупанты продолжают уносить жизни мирных украинцев. В адском обстреле Мариуполе погибла перспективная тяжелоатлетка Алина Перегудова.

Спортивная семья потеряла талантливую тяжелоатлетку

На 14-м году из-за вражеского снаряда оборвалась жизнь Алины Перегудовой. Вместе с ней в Мариуполе трагически погибла ее мама.

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Что известно об Алине Перегудовой

Алину Перегудову – воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени олимпийского чемпиона Сергея Бубки.

В свои 14 лет молодая спортсменка уже отличалась результатами. Алина входила в список кандидатов сборной Украины.

В 2021 году на чемпионате страны среди девушек U-17 завоевала медали высшего достоинства.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алины и ее мамы. Навсегда в нашей памяти!

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В Мариуполе погибла 14-летняя тяжеловес Алина Перегудова.

Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной им страшной войне. Очередной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донбасса Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в городе Мариуполь.

Воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U-17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и дальше…

Вместе с Алиной русские солдаты убили в Мариуполе ее мать…Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших.

Вечная память! Никогда не простим!