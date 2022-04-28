Спортивна сім'я втратила талановиту важкоатлетку

На 14-му році через ворожий снаряд обірвалось життя Аліни Перегудової. Разом із нею у Маріуполі трагічно загинула її мама.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Аліни та її мами. Назавжди у нашій пам'яті!

Що відомо про Аліну Перегудову

Аліну Перегудову – вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики.

Учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю імені олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

У свої 14 років молода спортсменка вже відзначалась результатами. Аліна входила у список кандидатів збірної України.

У 2021 році на чемпіонаті країни серед дівчат U-17 завоювала медалі найвищого ґатунку.

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У Маріуполі загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. Російський агресор продовжує вбивати українців у розв’язаній ним страшній війні. Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь.

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U-17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі… Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір…Важко знайти слова, аби передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих.