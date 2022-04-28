Спортивная семья потеряла талантливую тяжелоатлетку На 14-м году из-за вражеского снаряда оборвалась жизнь Алины Перегудовой. Вместе с ней в Мариуполе трагически погибла ее мама. Читайте также Защитник не только на футбольном поле: под Харьковом погиб Артур Гриценко Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алины и ее мамы. Навсегда в нашей памяти! Что известно об Алине Перегудовой Алину Перегудову – воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени олимпийского чемпиона Сергея Бубки. В свои 14 лет молодая спортсменка уже отличалась результатами. Алина входила в список кандидатов сборной Украины. В 2021 году на чемпионате страны среди девушек U-17 завоевала медали высшего достоинства. Полный текст публикации по фейсбуку В Мариуполе погибла 14-летняя тяжеловес Алина Перегудова. Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной им страшной войне. Очередной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донбасса Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в городе Мариуполь. Воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U-17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и дальше… Вместе с Алиной русские солдаты убили в Мариуполе ее мать…Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших. Вечная память! Никогда не простим!