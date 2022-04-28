Спортивная семья потеряла талантливую тяжелоатлетку

На 14-м году из-за вражеского снаряда оборвалась жизнь Алины Перегудовой. Вместе с ней в Мариуполе трагически погибла ее мама.

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