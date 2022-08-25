133 спортсмена уже погибли, 6 ранены, 23 находятся в плену, – Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об атлетах, защищающих страну от оккупантов. Он сообщил, сколько спортсменов погибло во время войны с россией.

Гутцайт: Мы знаем, мы помним

К сожалению, от российской агрессии уже погибли 133 спортсмена. 23 атлета находятся в плену оккупантов.

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133 спортсмена уже погибли, 6 ранены, 23 находятся в плену. Мы знаем, мы помним. Вы видели, что министерство знает о каждом человеке. Конечно, мы будем общаться с семьями, со спортсменами, чтобы помогали семьям всем, чем возможно,

– сказал Гутцайт.

Успехи украинских атлетов