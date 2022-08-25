133 спортсмена уже погибли, 6 ранены, 23 находятся в плену, – Гутцайт
25 августа 2022 , 08:42Читати новину українською
Источник:Министерство молодежи и спорта Украины
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об атлетах, защищающих страну от оккупантов. Он сообщил, сколько спортсменов погибло во время войны с россией.
Гутцайт: Мы знаем, мы помним
К сожалению, от российской агрессии уже погибли 133 спортсмена. 23 атлета находятся в плену оккупантов.
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133 спортсмена уже погибли, 6 ранены, 23 находятся в плену. Мы знаем, мы помним. Вы видели, что министерство знает о каждом человеке. Конечно, мы будем общаться с семьями, со спортсменами, чтобы помогали семьям всем, чем возможно,
– сказал Гутцайт.
Успехи украинских атлетов
- По словам Гутцайта, украинские атлеты завоевали более 1500 медалей с начала года. Также главная цель спортсменов – рассказывать миру о преступлениях русской армии.
- Он также отметил, что сейчас в Украине пытаются возобновить всеукраинские соревнования по разным видам спорта. А также заниматься подготовкой к Олимпиаде-2024 в Париже.
- Кстати, в июле министр назвал сумму ущерба, который россия нанесла украинскому спорту. К сожалению, некоторые из атлетов уже никогда не смогут тренироваться в своих спорткомплексах, поскольку они не подлежат восстановлению.