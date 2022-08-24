Об успехах украинских спортсменов рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"С начала года более 1500 медалей выиграли. В такое сложное время все спортсмены очень мотивированы и настроены на победы. Им это удается. Я хочу поблагодарить спортсменов, тренеров, все спортивное сообщество и поздравить с Днем Независимости Украины", – заявил Вадим Гутцайт.

Примечательно Гутцайт объяснил, почему Украина не подписала заявление об отстранении России и Беларуси от организаций.

По его словам, сейчас в Украине пытаются возобновить всеукраинские соревнования по разным видам спорта. А также заниматься подготовкой к Олимпиаде-2024 в Париже.

"Работаем над тем, чтобы и там раздавался наш гимн, чтобы наши спортсмены поднимались на пьедесталы", – сказал министр.

Бан для россии и беларуси

Своими достижениями украинские спортсмены усиливают борьбу Украины на дипломатическом фронте. Они доносят миру правдивую информацию о преступлениях россии в Украине.

"Это очень непростая работа, но мы все ее выполняем. россиян и белорусов не должно быть на спортивных аренах. Они очень хотят пролезть, но мы работаем и будем работать, чтобы мы не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях", – заверил Вадим Гутцайт.