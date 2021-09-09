Мечта парня осуществилась
Произошло это в отборочном матче, который состоялся в Эйндховене. Юный болельщик выбежал на поле прямо во время поединка сборной Нидерландов ради фото с Депаем.
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13-летний фанат прорвался на поле ради того, чтобы сделать одно селфи с лидером нидерландской сборной Мемфисом Депаем. Футболист не отказал парню в фото. После чего болельщик быстро вернулся на свое место на трибунах.
Парень сразу позвонил кому-то, чтобы поделиться радостной новостью. Зрители с юмором встретили такой поступок 13-летнего фаната. Один из болельщиков даже подошел к парню, чтобы сделать с ним селфи.
Фанат выбежал на поле ради Селфи с Деппа: видео
- Напомним, что отборочный поединок завершился разгромной победой Нидерландов над Черногорией (4:0). Депай в той встрече оформил дубль.
- После шести туров нидерландская сборная лидирует в группе G.