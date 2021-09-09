Мрія хлопця здійснилась

Сталось це у відбірковому матчі, який відбувся у Ейндховені. Юний уболівальник вибіг на поле прямо під час поєдинку збірної Нідерландів заради фото з Депаєм.

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13-річний фанат прорвався на поле заради того, щоб зробити одне селфі із лідером нідерландської збірної Мемфісом Депаєм. Футболіст не відмовив хлопцю у фото. Після чого уболівальник швидко повернувся на своє місце на трибунах.

Хлопець відразу зателефонував комусь, щоб поділитись радісною новиною. Глядачі з гумором зустріли такий вчинок 13-річного фаната. Один з уболівальників навіть підійшов до хлопця, щоб зробити з ним селфі.

Покарання! Нідерландська футбольна асоціація серйозно покарала молодого фаната. Вона заборонила 13-річному хлопчикові п'ять років відвідувати футбольні матчі. І оштрафувала на 100 євро.

Фанат вибіг на поле заради селфі з Депаєм: відео