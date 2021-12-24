12-летний украинец Самуненков победил в Суперфинале юношеского гран-при по шахматам
24 декабря 2021 , 20:26Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский шахматист Игорь Самуненков одержал сенсационную победу в Суперфинале юношеского Гран-при среди спортсменов до 12 лет. Этот турнир стал завершающим в цикле соревнований по рапиду среди кадетов и юношей в этом сезоне.
Украинец и самый молодой гроссмейстер в истории, американец Абхиманью Мишра, имели одинаковое количество очков, но Самуненков занял первое место по дополнительным показателям.
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Определяющим стал еще первый день, когда 12-летний украинец обыграл Мишру в первом матче – 1,5:0,5.
Результаты:
- Игорь Самуненков (Украина) – 6,5;
- Абхиманью Мишра (США) – 6,5;
- Иван Землянский (Россия) – 3,5.
Кто такой Игорь Самуненков
- Игорь Самуненков – 12-летний украинский шахматист из Киева. В этом году он победил во взрослом чемпионате Украины по рапиду.
- Также в 2021-м украинец получил звание мастера ФИДЕ.
- Самуненков будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу среди взрослых, где будет самым молодым участником. Соревнования состоятся 25 – 31 декабря в Варшаве.