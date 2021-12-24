Украинский шахматист Игорь Самуненков одержал сенсационную победу в Суперфинале юношеского Гран-при среди спортсменов до 12 лет. Этот турнир стал завершающим в цикле соревнований по рапиду среди кадетов и юношей в этом сезоне.