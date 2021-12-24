Українець і наймолодший гросмейстер в історії, американець Абхіманью Мішра, мали однакову кількість очок, але Самуненков зайняв перше місце за додатковими показниками.
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Визначальним став ще перший день, коли 12-річний українець обіграв Мішру в першому матчі – 1,5:0,5.
Результати:
- Ігор Самуненков (Україна) – 6,5;
- Абґіманью Мішра (США) – 6,5;
- Іван Зємлянскій (Росія) – 3,5.
Хто такий Ігор Самуненков
- Ігор Самуненков – 12-річний український шахіст з Києва. Цього року шахіст переміг у дорослому чемпіонаті України з рапіду.
- Також у 2021-му українець здобув звання майстра ФІДЕ.
- Самуненков виступатиме на чемпіонаті світу з рапіду й бліцу серед дорослих, де буде наймолодшим учасником. Змагання відбудуться 25-31 грудня у Варшаві.