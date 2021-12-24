Український шахіст Ігор Самуненков здобув сенсаційну перемогу в Суперфіналі юнацького Гран-прі серед спортсменів до 12 років. Цей турнір став завершальним у циклі змагань з рапіду серед кадетів та юнаків у цьому сезоні.