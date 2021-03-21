Львівські Карпати 20 березня провели виїзний матч проти Ниви у 13 турі Другої ліги України. Під час поєдинку місцевий собака вирішив стати на хвилинку захисником господарів.

Кумедний момент у Другій лізі

Господарі завдяки голу Артура Загорулько швидко розмочили нулі на табло. Гості зі Львова кинулись в атаку та на 16-й хвилині матчу заробили серію кутових.

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Олег Береза вже був готовий виконувати подачу, як місцевий собака вирішив внести свої корективи у гру. Він підійшов до м'яча та почав його нюхати. Здавалось, що собака хоче сам виконати цей кутовий або він вирішив допомогти вінницькій команді розрядити гостроту біля власних воріт.

Своїми рухами боковий арбітр злякав пухнастого, який хутко втік з місця "злочину" за межі поля. Однак свій внесок у гру він таки додав. "Карпатівці" невдало виконали кутовий та не змогли прошити сітку воріт господарів.

Ще до перерви гості зі Львова таки двічі відзначались у воротах суперників, які змогли до відпочинку зрівняти рахунок на табло – 2:2 за бойової мирової пішли команди на перерву.

Господарі у другому таймі довели свою перевагу до потрібного результату. Дубль оформив Загорулько, а крапку у зустрічі поставив Ярослав Браславський. У підсумку – 4:2 перемога Ниви.

Після перемоги вінницька Нива посідає 12 місце із 9 очками в активі. Карпати з 4 пунктами замикають таблиці – 13 сходинка.

Нива – Карпати відеоогляд (курйозний момент з 19:24)