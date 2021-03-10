Международная автомобильная федерация опубликовала список участников FIA Karting Academy Trophy, представляющих 51 страну мира. Украину в этом году представит Александр Бондарев, которому в апреле исполнится 12 лет.

Эти гонки впервые прошли в 2010 году. Концепция их заключается в том, что между собой соревнуются молодые таланты в возрасте от 12 до 14 лет со всего мира, чтобы лучшие имели возможность быть замеченными. Каждая страна имеет возможность направить своего наиболее перспективного пилота на эти соревнования. Шасси, двигатели и шины одинаковы для всех участников, что создает максимальную гарантию спортивного равенства.

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В свое время в FIA Karting Academy Trophy участвовали пилоты Формулы-1 Шарль Леклер, Джордж Рассел и Эстебан Окон.

Украину в этом году представит Александр Бондарев, которому в апреле исполнится 12 лет. Он чемпион Украины (2016), победитель чемпионата Центральной и Восточной Европы CEE Rotax Max Challenge (2018) и бронзовый призер чемпионата Италии (2020).