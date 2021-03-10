Міжнародна автомобільна федерація опублікувала список учасників FIA Karting Academy Trophy, які представляють 51 країну світу. Україну цього року представить Олександр Бондарев, якому у квітні виповниться 12 років.

Ці перегони вперше пройшли у 2010 році. Концепція їх полягає в тому, що між собою змагаються молоді таланти віком від 12 до 14 років з усього світу, щоб найкращі мали можливість бути поміченими. Кожна країна має можливість направити свого найбільш перспективного пілота на ці змагання. Шасі, двигуни та шини однакові для всіх учасників, що створює максимальну гарантію щодо спортивної рівності.

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Свого часу у FIA Karting Academy Trophy брали участь пілоти Формули-1 Шарль Леклер, Джордж Рассел та Естебан Окон.

Україну цього року представить Олександр Бондарев, якому у квітні виповниться 12 років. Він чемпіон України (2016), переможець чемпіонату Центральної та Східної Європи CEE Rotax Max Challenge (2018) та бронзовий призер чемпіонату Італії (2020).