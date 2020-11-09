Матч 1-го раунду Кубка Англії між "Торкі Юнайтед" та "Кроулі Таун" запам'ятався шаленою результативною перестрілкою обох команд. Клуби провели на полі 141 хвилину та відзначались у воротах 11 разів.

8 листопада розпочався перший раунд кубкового турніру в Англії. Вболівальники не очікували побачити такого матчу від місцевих команд, який видався кращим за поєдинки Ліги чемпіонів за участю футбольних грандів, пише 24 канал.

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Шалений матч

До 83-ї хвилин "Торкі Юнайтед", які були господарями матчу, впевнено перемагали 2:0. А потім на полі творилось щось неймовірне. "Кроулі" вдалось скоротити рахунок після 11-метрового удару. Через травму голкіпера гостей головний арбітр зустрічі додав до основного часу аж 21-ну хвилину.

За цей час команди ще тричі змогли записати свої прізвища на табло. Основним час матчу завершився бойовою нічиєю 3:3.

На команди чекали два додаткові тайми по 15 хвилин. Наприкінці першого тайму "Торкі" знову вийшов уперед в рахунку, а вже на старті другого подвоїв перевагу. Але гості не опустили руки та знайшли в собі сили, щоб створити камбек. Вони чудовим тричі зуміли відзначитись у воротах господарів.

У підсумку матч завершився із рахунком 5:6. І так, так, це не рахунок за пенальті, як всі могли подумати, а результат чотирьох таймів.

Завдяки вольовій перемозі гості вийшли у наступний раунд Кубка країни.

Торкі Юнайтед – Кроулі Таун відеоогляд