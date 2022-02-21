Воробей рассказал, что наибольшая сумма призовых за один матч составила около 100 тысяч долларов. Такую сумму в Шахтере он получил за выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

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Однако не смог вспомнить, какого именно соперника тогда удалось одолеть в квалификации.

Со Славией мы играли, то мы столько не получили. Но то ли мы Брюгге прошли однажды... "Насыпали" за эти четыре матча. Это были те времена, когда огромные деньги были. Сейчас такого нет. Тогда такая эйфория была,

– рассказал Воробей.

Стоит отметить, что Воробей приложился к первому выходу Шахтера в групповой этап Лиги чемпионов. Это было в августе 2000 года. Тогда в соперники попала чешская Славия, которая несколько неожиданно победила в первом матче в Донецке.

В Праге почти весь матч держался счет 0:0, который был в пользу Славии. Но на 90-й минуте именно Воробей забил гол, который и перевел игру в овертайм. А уже в овертайме он отдал пас на Ателькина, который забил второй гол "горняков" в этом матче, который и принес путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Именно этот гол является наиболее памятным для футболиста за его карьеру.