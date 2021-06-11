Во время Евро-2020 во Львове будет действовать фан-зона на улице Джерельная – Lviv Fan Festival. Организаторы пообещали наливать по 100 бокалов пива бесплатно за каждый гол в ворота сборной России в матче против Бельгии.

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"Пусть вата пылает, а пиво наливается!", – написали организаторы Lviv Fan Festival.

Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня. Начало матча в 22:00.

Обе команды играли между собой в отборе на чемпионат Европы. Тогда бельгийцы дважды победили россиян. Первый матч в Бельгии закончился победой 3:1. А в Санкт-Петербурге россияне были разгромлены 1:4.