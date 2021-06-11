Під час Євро-2020 у Львові діятиме фан-зона на вулиці Джерельній – Lviv Fan Festival. Організатори пообіцяли наливати по 100 бокалів пива безкоштовно за кожен гол у ворота збірної Росії у матчі проти Бельгії.

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"Хай вата палає, а пиво ся наливає!", – написали організатори Lviv Fan Festival.

Матч Бельгія – Росія відбудеться 12 червня. Початок матчу о 22:00.

Обидві команди грали між собою у відборі на чемпіонат Європи. Тоді бельгійці двічі перемогли росіян. перший матч в Бельгії закінчився перемогою 3:1. А в Санкт-Петербурзі росіяни були розгромлені 1:4.