Удобная и практичная обувь – это кроссовки. Но кроссовки имеют различные виды, которые подходят исключительно для бега, или для трекинга. Подробнее о различных видах кроссовок и как правильно выбрать нужные – читайте в материале.

Кроссовки делятся на 10 видов, в зависимости от того, чем вы планируете в них заниматься. Существует даже разница между кроссовками для бега и для трекинга, отмечает Intersport-Bucha.

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Какие существуют виды кроссовок:

Кроссовки для физкультуры

Для такого вида спорта нужно подобрать универсальные кроссовки с прорезиненной по кругу жесткой подошвой. Внешне такие кроссовки невысокие, также важный элемент – сетчатая поверхность, которая обеспечивает вентиляцию ног. Для амортизации кроссовки для физкультуры имеют заполненную воздухом полость в пятке.

Кроссовки для физкультуры / Иллюстрация 24 канала

Беговые кроссовки

Во время бега работают все мышечные группы, но основная нагрузка идет на позвоночник, стопу и колени. Чтобы уменьшить нагрузку, нужно выбирать легкую и мягкую внутри обувь. Внутри подошвы должны быть амортизирующие элементы – это полости воздуха под носком и пяткой. Материал верха невысокий и сетчатый. Рельеф подошвы должен быть ребристым, это помогает предотвратить падение спортсмена. Также в кроссовках для бега должны быть резиновые наклейки на нос, протектор в виде шипов и полная прошивка по кругу обуви.

Кроссовки для бега / Иллюстрация 24 канала

Кроссовки для ходьбы (трекинга)

Для тех, кто любит прогуливаться по каменистым склонам, кроссовки должны надежно защищать ваш голеностопный сустав от вывиха, носок и пятку от ударов, а прочная подошва должна обладать хорошей амортизацией. При выборе обуви для трекинга надо выбирать варианты с высокой шнуровкой, рельефной подошвой с износостойким каблуком. А верх кроссовок должен быть из утепляющих и непромокаемых материалов.

Кроссовки для трекинга / Иллюстрация 24 канала

Кроссовки для аэробики, фитнеса и шейпинга

Для занятия фитнесом нужно приобрести обувь, специально разработанную для подобных занятий. Идеальный вариант – это высокие и максимально гибкие кроссовки. Также они должны хорошо фиксировать голеностоп и в то же время менять свое положение при любом движении стопы. Что касается верха кроссовок, то он должен быть хорошо вентилируемым, с сеточкой, резиновая подошва тонкая, а рисунок протектора неглубокий.

В силу специфики этого вида спорта, где есть большое количество специфических движений, которые требуют наличия кроссовок с узкой задней частью и широким носком.

Кроссовки для фитнеса / Иллюстрация 24 канала

Кроссовки для трейсинга (паркура)

Такой вид спорта требует надежную обувь. Кроссовки для трейсинга должны быть оснащены высококлассной амортизацией на передней части и пятке, желательно на гелевой основе, упругую толстую резину на подошве. Важным элементом также является упругий и жесткий верх задника. Верх обуви может быть кожаным или резиновым, ведь сетчатая ткань может порваться. Лучший вариант – это когда на носке кроссовка есть резиновый слой. Сгиб кроссовка для паркура должен приходиться на первую треть носка. На носке должна быть плотная, устойчивая и гибкая подошва со специализированным протектором зигзагом или мелкими штрихами.

Кроссовки для паркура / Иллюстрация 24 канала

Теннисные кроссовки

Высота обуви доходит до щиколотки, вес – средней тяжести. Теннисные кроссовки должны поддерживать ногу, и обезопасить от возможных вывихов и растяжений. Следующий элемент теннисных кроссовок – это изогнутый особым образом жесткий задник, который фиксирует пятку и помогает ей при резком движении не опускаться низко. Материал верха – изготовлен из натуральной кожи.

Теннисные кроссовки / Иллюстрация 24 канала

Баскетбольные кроссовки

Для занятий баскетболом лучше приобрести кроссовки с жесткой и утолщенной подошвой. Внутри подошвы в области носка и пятки – хорошая воздушная амортизация. Баскетбольные кроссовки немного тяжелее волейбольных. Протектор подошвы должен быть с рисунком "елочка", а шнуровка высокая, которая поддерживает голеностопный сустав.

Кроссовки для баскетбола / Иллюстрация 24 канала

Бутсы и кроссовки для футбола

Для такого вида спорта рекомендуется приобрести особые кроссовки – "сороконожки". В структуре подошвы такой обуви есть резиновые шипики.

Лучше приобрести кроссовки облегченные, которые ниже щиколоток с кожаным искусственным или натуральным материалом. Стоит обратить внимание на то, что кроссовки должны быть строго по размеру ноги, ведь если обувь будет немного больше – это значительно уменьшит ощущение прикосновения ноги с мячом.

Кроссовки для футбола / Иллюстрация 24 канала

Кроссовки для волейбола

Кроссовки для волейбола должны иметь подошву, изготовленную из каучука. Протектор подойдет как "елочкой", так и в виде штрихообразних мелких линий. Верх кроссовок может быть из сеточки, который соединен с кожаными полосками. Амортизация гелевая или на воздушных баллончиках.

Кроссовки для волейбола / Иллюстрация 24 канала

Кроссовки для занятий по тяжелой атлетике

Для тех, кто выбрал заниматься тяжелой атлетикой, нужно подбирать низкие модели на очень жесткой подошве. Кроме того, стоит обратить внимание на фиксацию ступни, она должна быть надежной. Верх кроссовок желательно выбирать кожаный с эластичными шнурками, а протектор – слаборебристый, но обязательно с каблучком.

Кроссовки для занятий по тяжелой атлетике / Иллюстрация 24 канала