Зручне та практичне взуття – це кросівки. Але кросівки мають різни види, які підходять виключно для бігу, або для трекінгу. Детальніше про різні види кросівок та як правильно обрати потрібні – читайте в матеріалі.

Кросівки поділяються на 10 видив, залежно від того, чим ви плануєте в них займатись. Існує навіть різниця між кросівками для бігу і для трекінгу, зазначає Intersport-Bucha.

Читайте також Як обрати правильне взуття для бігу: поради

Які існують види кросівок:

Кросівки для фізкультури

Для такого виду спорту потрібно підібрати універсальні кросівки з прогумованої по колу жорсткою підошвою. Зовнішньо такі кросівки невисокі, також важливий елемент – сітчаста поверхня, яка забезпечує вентиляцію ніг. Для амортизації кросівки для фізкультури мають заповнену повітрям порожнину в п’яті.



Кросівки для фізкультури / Ілюстрація 24 каналу

Бігові кросівки

Під час бігу працюють всі м’язові групи, але основне навантаження іде на хребет, стопу та коліна. Щоб зменшити навантаження потрібно вибирати легке і м’яке всередині взуття. Усередині підошви мають бути амортизуючі елементи – це порожнини повітря під носком і п’ятою. Матеріал верху невисокий і сітчастий. Рельєф підошви має бути ребристий, це допомагає запобігти падінню спортсмена. Також у кросівках для бігу мають бути гумові наліпки на ніс, протектор у вигляді шипів і повна прошивка по колу взуття.



Кросівки для бігу / Ілюстрація 24 каналу

Кросівки для ходьби (трекінгу)

Для тих, хто любить прогулюватись по кам’янистим схилам, кросівки мають надійно захищати ваш гомілкостопний суглоб від вивиху, носок і п'яту від ударів, а міцна підошва повинна володіти хорошою амортизацією. При виборі взуття для трекінгу треба обирати варіанти з високою шнурівкою, рельєфною підошвою зі зносостійким каблуком. А верх кросівок має бути з утеплюючих і непромокаючих матеріалів.



Кросівки для трекінгу / Ілюстрація 24 каналу

Кросівки для аеробіки, фітнесу та шейпінгу

Для заняття фітнесом потрібно придбати взуття, яке спеціально призначене для подібних занять. Ідеальний варіант – це високі та максимально гнучкі кросівки. Також вони мають добре фіксувати голеностоп та в той же час змінювали своє положення при будь-якому русі стопи. Щодо верху кросівок, то він має бути добре вентильованим, з сіточкою, а гумова підошва тонка, малюнок протектора неглибокий.

Через специфіку цього виду спорту, де є велика кількість специфічних рухів, які вимагають наявності кросівок з вузькою задньою частиною і широким носком.



Кросівки для фітнесу / Ілюстрація 24 каналу

Кросівки для трейсинга (паркуру)

Такий вид спорту вимагає надійне взуття. Кросівки для трейсинга повинні бути оснащенні висококласною амортизацією на передній частині і п'яті, бажано на основі гелю, пружну товсту гуму на підошві. Важливим елементом також є пружний і жорсткий верх задника. Верх взуття може бути шкіряною або гумовою, адже сітчаста тканина може порватися. Найкращий варіант – це коли на носку кросівка є гумовий шар. Згин кросівка для паркуру має припадати на першу третину носка. На носку має бути щільна, стійка і гнучка підошва зі спеціалізованим протектором зігзагом або дрібними штрихами.



Кросівки для паркуру / Ілюстрація 24 каналу

Тенісні кросівки

Висота взуття доходить до щиколотки, вага – середньої тяжкості. Тенісні кросівки мають підтримувати ногу, і убезпечити від можливих вивихів і розтягувань. Наступний елемент тенісних кросівок – це вигнутий особливим чином жорсткий задник, який фіксує п’яту і допомагає їй при різкому русі не опускатися низько. Матеріал верху – виготовлений з натуральної шкірі.



Тенісні кросівки / Ілюстрація 24 каналу

Баскетбольні кросівки

Для занять баскетболом краще придбати кросівки з жорсткою і потовщеною підошвою. Всередині підошви в області носка та п’яти – хороша повітряна амортизація. Баскетбольні кросівки трохи важче волейбольних. Протектор підошви має бути з малюнком "ялинка", а шнурівка висока, яка підтримує гомілковостопний суглоб.



Кросівки для баскетболу / Ілюстрація 24 каналу

Бутси і кросівки для футболу

Для такого виду спорту рекомендується придбати особливі кросівки – "сороканіжки". У структурі підошви такого взуття є гумові шипики.

Краще придбати кросівки полегшені, які нижче щиколоток зі шкіряним штучним або натуральним матеріалом. Варто звернути увагу на те, що кросівки мають бути чітко за розміром ноги, адже якщо взуття буде трохи великим це значно зменшить відчуття дотику ноги з м’ячем.



Кросівки для футболу / Ілюстрація 24 каналу

Кросівки для волейболу

Кросівки для волейболу мають мати підошву, яка виготовлена з каучуку. Протектор підійде як "ялинкою", так і у вигляді штрихообразних дрібних ліній. Верх кросівок може бути з сіточки, який поєднаний зі шкіряними смужками. Амортизація гелева або на повітряних балончиках.



Кросівки для волейболу / Ілюстрація 24 каналу

Кросівки для занять з важкої атлетики

Для тих, хто обрав займатись важкою атлетико, потрібно підбирати низькі моделі на дуже жорсткій підошві. Окрім цього варто звернути увагу на фіксацію ступні, вона має бути надійною. Верх кросівок бажано обирати шкіряний з еластичними шнурками, а протектор – слаборебристий, але обов’язково з каблучком.



Кросівки для занять з важкої атлетики / Ілюстрація 24 каналу