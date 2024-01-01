После такого не встают: названы 10 лучших нокаутов 2023 года – мощное видео

По окончании каждого года стало хорошей традицией подводить его итоги в любой сфере жизни. Исключением, конечно же, не является и спорт.

В 2023 году было немало событий в боксе, которые запомнились фанатам. Самыми же яркими моментами боев всегда считаются нокауты.

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Лучшие нокауты 2023 года

Стриминговый сервис DAZN сделал свою подборку эффектных решающих ударов. В частности, в список вошли досрочные победы Халила Коэ, Джервонты Дэвиса, Алексиса Рочи, Джея Опетаи.

Место в подборке нашлось и яркому нокауту в женском боксе. Мексиканка Алехандра Гусман мощным ударом отправила на настил ринга британку Рамлу Али.

А лучшим нокаутом 2023 признали решающий пушечный удар Энтони Джошуа. Он в августе нокаутировал финского боксера Роберта Хелениуса, который в последний момент заменил Диллиана Вайта, провалившего тест на допинг за неделю до поединка.

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