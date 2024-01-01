У 2023 році було чимало подій у боксі, які запам'яталися фанатам. Найяскравішими ж моментами боїв завжди вважаються нокаути.

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Найкращі нокаути 2023 року

Стримінговий сервіс DAZN зробив свою добірку ефектних вирішальних ударів. Зокрема, до списку ввійшли дострокові перемоги Халіла Кое, Джервонти Девіса, Алексіса Рочі, Джея Опетаї.

Місце в добірці знайшлося і яскравому нокауту в жіночому боксі. Мексиканка Алехандра Гусман потужним ударом відправила на настил рингу британку Рамлу Алі.

А найкращим нокаутом 2023 року визнали вирішальний гарматний удар Ентоні Джошуа. Він у серпні нокаутував фінського боксера Роберта Хеленіуса, який в останній момент замінив Ділліана Вайта, котрий провалив тест на допінг за тиждень до поєдинку.

Дивіться відео топ-10 нокаутів 2023 року

Цікаво. Напередодні Нового року колишній чемпіон світу Девін Хейні вирішив погодувати в контактному зоопарку ведмедя. Ця мила подія ледь не закінчилася трагедією, адже клишоногий намагався вкусити іменитого боксера за коліно, проте працівники зоопарку вчасно втрутилися та врятували американця. Відео цього інциденту за посиланням.