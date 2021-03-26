Настав час дізнатися, які команди і гравці зробили чемпіонат України з хокею в цьому сезоні видатним і чому це надзвичайна подія.

Регулярний сезон УХЛ 2020/21 в багатьох став знаковим в історії українського хокею. На карті нашої країни знову засяяв 12-кратний чемпіон київський Сокіл. Окрім того, в чемпіонаті дебютували новостворені однойменні команди з Краматорська і Маріуполя.

До теми Закінчився регулярний чемпіонат УХЛ: результати та пари плей-офф

Але розширення горизонтів Української хокейної ліги – далеко не головна її якісна зміна. Ми зібрали десять ключових фактів про гравців і команди, які дозволяють подивитися на УХЛ під абсолютно новим кутом.

Найбільш результативна команда: Донбас

Донецька команда перевершила всі очікування суперників, з величезним відривом у 10 очок випередивши найближчого суперника Кременчук в боротьбі за підсумкове перше місце в турнірній таблиці УХЛ. По дорозі до перемоги в регулярці донеччани здобули найбільшу кількість перемог в основний час – 34, що на шість більше, аніж у найближчих переслідувачів. Більш того, підопічні Ігоря Чібірєва закинули найбільшу кількість шайб – 196, що на 13 більше, ніж команда з Полтавської області.

Крім того, Донбас перевершив усіх суперників в оборонній грі, пропустивши найменше шайб – 69, це на 22 менше, ніж підопічні Олександра Савицького. Іншими словами, Донбас переграв принципових суперників на всіх фронтах.

Найбільше перемог в овертаймі: Сокіл

Легендарний київський клуб провів свій дебютний регулярний сезон в Українській хокейній лізі, після шестирічної паузи. 12-разові чемпіони країни впоралися з поставленим завданням, пробившись у плей-офф з третього місця. При цьому, підопічні Олега Шафаренка всього на шість очок поступилися Кременчуку в боротьбі за підсумкову другу сходинку турнірної таблиці.

Не виключено, що кияни могли б піднятися і вище, якби не любили полоскотати нерви уболівальникам грою в овертаймі. У третини своїх поєдинків Сокіл та його суперники не могли визначити найсильнішого в основний час. Хокеїсти столичної команди здобули найбільшу кількість перемог в овертаймі – сім, при цьому жодного разу не поступившись. Однозначно, в цьому році у Сокола зібрався колектив з характером.

Найбільше число перемог по буллітам: Краматорськ

Хокейний клуб з Краматорська – ще один дебютант УХЛ-Паріматч, але, на відміну від Сокола, команда була створена якраз перед стартом сезону. Зрозуміло, про багаторічну зіграність колективу або про будь-які династії мова йти не може.

А ось в індивідуальній майстерності хокеїсти клубу можуть дати фору багатьом противникам. Саме це команда з Донецької області довела в серії післяматчевих дуелей. Краматорськ чотири рази змагався з суперниками в майстерності виконання буллітів і у всіх випадках виявився сильнішим, перевершивши за цим показником всіх супротивників. Хочеться вірити, що індивідуальна майстерність гравців в симбіозі з колективним взаєморозумінням в майбутньому дасть свої плоди.

Наймолодший колектив: Білий Барс

Колектив з Білої Церкви в регулярному сезоні 2020/21 відзначився одним з найбільш непересічних рекордів. Підопічні Костянтина Буценка виявилися наймолодшим колективом, середній вік в колективі – 20 з половиною років. Примітно, що Білий Барс також є найнижчою і найлегшою командою УХЛ: середній зріст гравців клубу – 180 сантиметрів, а вага – 75 кг.

Крім того, білоцерківці – єдина команда ліги, в якій грають виключно українські хокеїсти. Тим унікальніший той факт, що колектив зумів виконати план мінімум, випередивши Крижаних Вовків, посівши сьоме місце в регулярці і пробившись в плей-офф УХЛ.

Найкращий бомбардир і снайпер: Андрій Сигарьов, Донбас

Від командної статистики перейдемо до індивідуальної. Почнемо, зрозуміло, з найкращих. Точніше – кращого нападника, який встановив рекорд сезону 2020/21 за системою гол плюс пас, а також серед чистих снайперів. Мова йде про нападника Донбасу Андрія Сигарьова.

У регулярному чемпіонаті УХЛ 28-річний крайній нападаючий так розійшовся, що закинув п'яту частину всіх забитих голів команди – 37 шайб, на шість більше, аніж у найближчого переслідувача Андрія Деніскіна з Краматорська.

Додамо до показника Сигарьова 25 результативних передач і отримаємо 62 очка за сезон – найвищий показник у всій лізі. Більш того, Андрій Сигарьова встановив клубний рекорд за кількістю набраних очок в матчах поспіль. У сезоні 2020/21 у нападника було 12 таких ігор поспіль. Ударний сезон для Андрія, що вже сказати.

Найкорисніший гравець: Пилип Пангелов-Юлдашев, Донбас

За звання самого корисного гравця сезону боролися Андрій Деніскін з Краматорська та Пилип Пангелов-Юлдашев з Донбасу. Але у цій номінацій переміг саме останній. Причому 27-річний захисник донеччан випередив свого візаві всього на один бал, набравши 42 очка за системою плюс/мінус. Це означає те, що в момент перебування Пангелова-Юлдашева на льоду, його команда найчастіше відзначалася у воротах суперників і рідше пропускала.

Найрезультативніший захисник: Сергій Дорофєєв, Крижані Вовки

Сергій Дорофєєв – це Боббі Орр Української хокейної ліги. Захисник Крижаних Вовків з 23 закинутими шайбами ​​та 25 гольовими передачами не просто став кращим снайпером і бомбардиром київської команди. Більш того, Дорофєєв встановив рекорд найбільш результативного захисника регулярного сезону УХЛ Паріматч 2020/21 з 48 очками, випередивши найближчого переслідувача Пилипа Пангелова-Юлдашева на неймовірних 20 очок. Абсолютно феноменальний показник для захисника.

Найкращий асистент: Андрій Бірюков, Донбас

Уміння віддавати гольові передачі в хокеї цінується чи не більше, аніж навички безпомилково реалізовувати момент. Поза всяким сумнівом, краще за інших з завданням роздавати результативні передачі в сезоні 2020/21 УХЛ Паріматч впорався нападник Донбасу Андрій Бірюков. 29-річний хокеїст асистував своїм напарникам 46 разів. Щоб зрозуміти, чи багато це чи мало, варто згадати лише один факт: у найближчого переслідувача Олег Шишляннікова, який також захищає кольори донеччан, на 18 гольових передач менше. Але з огляду на, що цей дует виступає в складі однієї команди, питання про статус найрезультативнішої команди сезону навіть не виникає.

Найкращий гравець більшості: Володимир Чердак, Маріуполь

У грі проти Маріуполя суперникам не варто допускати вилучень хоча б з однієї причини – в складі команди з Донецької області виступає Володимир Чердак, який не прощає помилок суперникам. У сезоні 2020/21 український нападник відзначився 10 закинутими шайбами, з яких 6 були закинуті в більшості.

Судячи з усього, капітан Маріуполя приділяє чимало часу на тренуваннях, відпрацьовуючи реалізацію чисельної більшості.

Головний хуліган: Міхаель Фолтін, Крижані Вовки

Чеський легіонер Міхаель Фолтін по праву носить звання головного грубіяна ліги. У регулярному сезоні 2020/21 УХЛ 26-річний уродженець міста Тршінец провів всього 25 матчів, набравши всього три очки: один гол і дві передачі. А ось за правопорушення на льоду різного ступеня тяжкості Міхаель сумарно був покараний 148 хвилинами штрафного часу. Для порівняння, найближчий переслідувач в списку головних грубіянів – його одноклубник Олександр Панков, який зіграв в 38 матчах, просидів на лаві штрафників на цілу годину менше.

Автор: Євген Количев