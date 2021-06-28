Гол-красавец в США

Уже в первой 10-минутке счет в матче открыли гости. Голом отметился Найджел Роберта. Минимальное преимущество Ди Си Юнайтед держалось на табло до 84-й минуты. Именно тогда хозяева сравняли счет благодаря точному удару Китона Паркса.

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Победный гол в поединке был забит в компенсированное арбитром к матчу время. На 90+5 минуте футболист Нью-Йорк Сити Тьяго Андраде получил вброс от голкипера. Игрок совершил забег с мячом от своих ворот через все поле, обыграл защитника в чужой штрафной и пробил мимо вратаря.

Вот такой шедевр поставил точку во встрече. В итоге – 2:1 победа хозяев.

После этой победы Нью-Йорк Сити с 17 очками идет на 4 месте. Их соперник в игре располагается на 8-й позиции, в его активе 13 пунктов.

Видео гола Андраде