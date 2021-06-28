Гол-красень у США

Вже у першій 10-хвилинці рахунок у матчі відкрили гості. Голом відзначився Найджел Роберта. Мінімальна перевага Ді Сі Юнайтед трималась на табло до 84-ї хвилини. Саме тоді господарі зрівняли рахунок завдяки влучному удару Кітона Паркса.

Це варто побачити Гол ударом через себе та курйозна зрізка у власні ворота: відео шаленого матчу у США

Переможний гол у поєдинку був забитий у компенсований арбітром до матчу час. На 90+5 хвилині футболіст Нью-Йорк Сіті Тьяго Андраде отримав вкидання від голкіпера. Гравець здійснив забіг з м'ячем від своїх воріт через усе поле, обіграв захисника у чужому штрафному майданчику і пробив повз воротаря.

Ось такий шедевр поставив крапку у зустрічі. У підсумку – 2:1 перемога господарів.

Після цієї звитяги Нью-Йорк Сіті з 17 очками йде на 4 місці. Їх суперник у грі розташовується на 8-й позиції, у його активі 13 пунктів.

Відео голу Андраде