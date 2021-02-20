У суботу, 20 лютого, в Брезно-Осрблі відбувся жіночий спринт на четвертому етапі Кубка IBU. Українська біатлоністка Анна Кривонос стала четвертою.

Анна Кривонос була безпомилковою на вогневих рубежах – два нулі. Але у швидкості українка поступалась своїм суперницям.

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За крок до нагороди

Переможницею спринту стала біатлоністка з Росії Анастасія Єгорова. Вона випередила норвежку Марті Кракстад Йохансен майже на 15 секунд.

Трійку лідерок замкнула ще одна біатлоністка з Норвегії Каролін Ердаль, вона стала єдиною серед призерок, яка хибила на стрільбі – один промах.

23-річна українська біатлоністка була близька до медалі, але поступилася Ердаль всього 0,2 секунди. Від "золота" її відділили 17 секунд. Кривонос вперше у своїй спортивній кар'єрі на дорослому рівні фінішує на 4 позиції. Інші українки виступили не так переконливо.

Анна Кривонос – чемпіонка світу серед юніорів в індивідуальній гонці (2015), двічі підіймалась на п'єдестал на чемпіонаті світу серед юніорів (2016). У 2018 році здобула "срібло" чемпіонату світу серед юніорів. Учасниця етапів Кубка IBU серед юніорів.

Можна виділити результат найбільш досвідченої українки у гонці Ірини Петренко. Але спортсменка одного разу влучила у "молоко" на лежці – лише 16 позиція. Інші українки Надія Бєлкіна та Валерія Дмитренко також по одному разу схибили на стрільбі – 28 та 59 місця відповідно.

Результати гонки

1. Анастасія Єгорова (Росія) 19:57,1

2. Марті Кракстад Йохансен (Норвегія) +14,7

3. Каролін Ердаль (Норвегія) +17,4

…

4. Анна Кривонос (Україна) +17,6

16. Ірина Петренко (1+0) +50,6

28. Надія Бєлкіна (1+0) +1:21,9

59. Валерія Дмитренко (0+1) +2:41,7