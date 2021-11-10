Розсмішив усю країну: в Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму – відео

У сучасному футболі майже будь-який жест гравця чи тренера потрапляє на камеру. Часом учасники матчу про це забувають, або ж упевнені, що ніхто не помітить їхні маленькі хитрощі. Через це іноді виникають кумедні ситуації, як це сталося з воротарем Утрехту.

Команда проводить чудовий сезон і до матчу з Вітессом розташовувалася на 3-му місці в турнірній таблиці. Але поєдинок в Арнемі складався вкрай невдало: господарі поля відкрили рахунок на 7-й хвилині та продовжували атакувати, створюючи момент за моментом.

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До перерви залишалося зіграти 10 хвилин, але головний тренер Утрехту Рене Хаке немов відчував, що команда ось-ось пропустить другий гол, через що пішов на відчайдушний крок. Рене став привертати увагу воротаря Маартена Паєса. Спочатку голкіпер не міг зрозуміти, що від нього хоче тренер, а от оператори звернули увагу на Хаке і почали стежити за ним. Тренер Утрехта показував на свою ногу і вдавав, що йому боляче.

Почав симулювати травму

У результаті Паєс зрозумів, що треба симулювати травму і сів на газон, показуючи арбітру, що йому болить нога. Рефері зупинив гру, а Хаке покликав команду і почав пояснювати футболістам, що потрібно зробити, щоб зупинити Вітесc.

Коли медики надали "допомогу" голкіперу, матч продовжився. Ось тільки хитрість тренера Утрехту не допомогла команді, яка на останній хвилині першого тайму пропустила другий гол. Після перерви гості змогли скоротити відставання, але зрештою так і не вдалося зрівняти рахунок – поразка 1:2.

Після матчу воротар Паєс нічого не підозрюючи підійшов до журналістів ESPN і його запитали про травму, яку він отримав на рівному місці, і як вдалося так швидко прийти до тями. Воротар намагався вигадати відповідь і почав говорити, що відчув якесь неприємне відчуття в нозі, але йому сказали, що вся ця ситуація потрапила на камери і продемонструваи йому момент, коли тренер попросив симулювати травму. Паєс усміхнувся і зізнався, що йому справді довелося діяти спонтанно, бо він не одразу зрозумів, що хоче тренер.

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