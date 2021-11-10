Команда проводит великолепный сезон и до матча с Витессом располагалась на 3-м месте в турнирной таблице. Но поединок в Арнеме складывался крайне неудачно: хозяева поля открыли счет на 7-й минуте и продолжали атаковать, создавая момент за моментом.

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До перерыва оставалось сыграть 10 минут, но главный тренер Утрехта Рене Хаке словно чувствовал, что команда вот-вот пропустит второй гол, из-за чего пошел на отчаянный шаг. Рене стал привлекать внимание вратаря Маартена Паеса. Сначала голкипер не мог понять, что от него хочет тренер, а вот операторы обратили внимание на Хаке и начали следить за ним. Тренер Утрехта показывал на свою ногу и делал вид, что ему больно.

Начал симулировать травму

В итоге Паес понял, что надо симулировать травму и сел на газон, показывая арбитру, что у него болит нога. Рефери остановил игру, а Хаке позвал команду и начал объяснять футболистам, что нужно сделать, чтобы остановить Витесс.

Когда медики оказали "помощь" голкиперу, матч продолжился. Вот только хитрость тренера Утрехта не помогла команде, которая на последней минуте первого тайма пропустила второй гол. После перерыва гости смогли сократить отставание, но в итоге так и не удалось сравнять счет – поражение 1:2.

После матча вратарь Паес ничего не подозревая подошел к журналистам ESPN и его спросили о травме, которую он получил на ровном месте, и как удалось так быстро прийти в себя. Вратарь пытался придумать ответ и начал говорить, что испытал какое-то неприятное ощущение в ноге, но ему сказали, что вся эта ситуация попала на камеры, и показали момент, когда тренер попросил симулировать травму. Паес улыбнулся и признался, что ему действительно пришлось действовать спонтанно, потому что он не сразу понял, чего хочет тренер.

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