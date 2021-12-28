Контракт з тренером розірвано за взаємною угодою сторін. Бенфіка платитиме Жезушу зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.

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28 грудня команда не провела ранкове тренування. Це було рішенням клубу, а не тренерського штабу.

Керівництво дало гравцям вказівку повертатися до домівок. Після відновлення тренувальних сесій заняттями буде керувати наставник другої команди Нельсон Веріссімо.

Що відомо про Жорже Жезуша

  • Жорже Жезуш вдруге очолив Бенфіку минулого літа. Однак досвідчений фахівець не зумів налагодити атмосферу в команді і розсварився з футболістами.
  • Після звільнення з Бенфіки Жезуш повернеться до Бразилії, де у нього є кілька пропозицій.