Контракт з тренером розірвано за взаємною угодою сторін. Бенфіка платитиме Жезушу зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.
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28 грудня команда не провела ранкове тренування. Це було рішенням клубу, а не тренерського штабу.
Керівництво дало гравцям вказівку повертатися до домівок. Після відновлення тренувальних сесій заняттями буде керувати наставник другої команди Нельсон Веріссімо.
Що відомо про Жорже Жезуша
- Жорже Жезуш вдруге очолив Бенфіку минулого літа. Однак досвідчений фахівець не зумів налагодити атмосферу в команді і розсварився з футболістами.
- Після звільнення з Бенфіки Жезуш повернеться до Бразилії, де у нього є кілька пропозицій.