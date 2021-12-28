Контракт з тренером розірвано за взаємною угодою сторін. Бенфіка платитиме Жезушу зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.

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28 грудня команда не провела ранкове тренування. Це було рішенням клубу, а не тренерського штабу.

Керівництво дало гравцям вказівку повертатися до домівок. Після відновлення тренувальних сесій заняттями буде керувати наставник другої команди Нельсон Веріссімо.

Нагадаємо. Від нинішнього сезону кольори Бенфіки захищає український форвард Роман Яремчук.

Що відомо про Жорже Жезуша