Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 29 липня

28 липня 2024, 22:45
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В Парижі набирає обертів Олімпіада-2024, яка проходить раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань третього дня Олімпійських ігор та перелік спортсменів з України, які виступлять.

26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 29 липня

У понеділок, 29 липня, відбудеться другий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 25-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:

  • фехтування, особиста рапіра (чоловіки)
  • фехтування, особиста шабля (жінки)
  • дзюдо, до 57 кілограмів (жінки)
  • дзюдо, до 73 кілограмів (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, командний фінал (чоловіки)
  • плавання, 100 метрів на спині (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 100 метрів брасом (жінки)
  • плавання, 200 метрів вільним стилем (жінки)
  • плавання, 400 метрів комплексом (жінки)
  • стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (чоловіки)
  • гребний слалом, каное-одиночки (чоловіки)
  • стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (чоловіки)
  • стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (жінки)
  • стрільба з лука, командний фінал (чоловіки)
  • кінний спорт, особисте триборство
  • кінний спорт, командне триборство
  • скейтбординг, стріт (чоловіки)
  • велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 28 липня буде представлена у дев'яти видах спорту. П'ять з них будуть медальними для наших спортсменів. Наші команди будуть представлені у чоловічих змаганнях зі спортивної гімнастики та стрибків у воду.

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Також матиме шанс на нагороду Олександр Гудима у турнірі з маунтінбайку. Втім головна надія у українців буде на турніри з дзюдо та фехтування. У першому змаганні до медалі спробує дістатися Дар'я Білодід.

У свою чергу у турнір з фехтування на шаблі заходять аж троє українок. З першого раунду (1/32 фіналу) свій шлях розпочне Олена Кравацька, а з другого (1/16 фіналу) – Ольга Харлан та Аліна Комащук. Фінал турніру відбудеться в той же день ввечері.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 29 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:00
11:25
11:50		 Фехтування, особиста шабля (ж) Олена Кравацька – Сауссен Будіаф
Шихомі Фухушіма – Ольга Харлан
Чон Хаюн – Аліна Комащук
10:15 Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (мікст) Віктор Банкін, Олена Костевич
11:00 Дзюдо, до 57 кілограмів (ж) Нера Тієбва – Дар'я Білодід
12:00 Стрибки у воду, синхронна вишка 10 м (ч) Кірілл Болюх, Олексій Середа
13:00 Настільний теніс, одиночки (ч) Ярослав Жмуденко – Фан Жендон
13:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Джессіка Пегула – Еліна Світоліна
13:00 Теніс, парний розряд (ж) Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Сінь Ю Ван / Сайсай Чжен
15:10 Велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (ч) Олександр Гудима
17:50 Бокс, до 92 кілограмів (ч) Теремоана Теремоана – Дмитро Ловчинський
18:30 Спортивна гімнастика, командний фінал (ч) Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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Автор: Анатолій Дерека