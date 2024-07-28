Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 29 липня
В Парижі набирає обертів Олімпіада-2024, яка проходить раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань третього дня Олімпійських ігор та перелік спортсменів з України, які виступлять.
26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.
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Розклад на 29 липня
У понеділок, 29 липня, відбудеться другий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 25-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:
- фехтування, особиста рапіра (чоловіки)
- фехтування, особиста шабля (жінки)
- дзюдо, до 57 кілограмів (жінки)
- дзюдо, до 73 кілограмів (чоловіки)
- спортивна гімнастика, командний фінал (чоловіки)
- плавання, 100 метрів на спині (чоловіки)
- плавання, 200 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 100 метрів брасом (жінки)
- плавання, 200 метрів вільним стилем (жінки)
- плавання, 400 метрів комплексом (жінки)
- стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (чоловіки)
- гребний слалом, каное-одиночки (чоловіки)
- стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (чоловіки)
- стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (жінки)
- стрільба з лука, командний фінал (чоловіки)
- кінний спорт, особисте триборство
- кінний спорт, командне триборство
- скейтбординг, стріт (чоловіки)
- велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (чоловіки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 28 липня буде представлена у дев'яти видах спорту. П'ять з них будуть медальними для наших спортсменів. Наші команди будуть представлені у чоловічих змаганнях зі спортивної гімнастики та стрибків у воду.
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Також матиме шанс на нагороду Олександр Гудима у турнірі з маунтінбайку. Втім головна надія у українців буде на турніри з дзюдо та фехтування. У першому змаганні до медалі спробує дістатися Дар'я Білодід.
У свою чергу у турнір з фехтування на шаблі заходять аж троє українок. З першого раунду (1/32 фіналу) свій шлях розпочне Олена Кравацька, а з другого (1/16 фіналу) – Ольга Харлан та Аліна Комащук. Фінал турніру відбудеться в той же день ввечері.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 29 липня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:00
11:25
11:50
|Фехтування, особиста шабля (ж)
|Олена Кравацька – Сауссен Будіаф
Шихомі Фухушіма – Ольга Харлан
Чон Хаюн – Аліна Комащук
|10:15
|Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (мікст)
|Віктор Банкін, Олена Костевич
|11:00
|Дзюдо, до 57 кілограмів (ж)
|Нера Тієбва – Дар'я Білодід
|12:00
|Стрибки у воду, синхронна вишка 10 м (ч)
|Кірілл Болюх, Олексій Середа
|13:00
|Настільний теніс, одиночки (ч)
|Ярослав Жмуденко – Фан Жендон
|13:00
|Теніс, одиночний розряд (ж)
|Джессіка Пегула – Еліна Світоліна
|13:00
|Теніс, парний розряд (ж)
|Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Сінь Ю Ван / Сайсай Чжен
|15:10
|Велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (ч)
|Олександр Гудима
|17:50
|Бокс, до 92 кілограмів (ч)
|Теремоана Теремоана – Дмитро Ловчинський
|18:30
|Спортивна гімнастика, командний фінал (ч)
|Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв
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