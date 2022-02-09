Розклад Олімпійських ігор на 10 лютого: коли та де українці поборються за медалі

9 лютого 2022 , 18:44
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На Олімпійських іграх у Пекіні 10-го лютого відбудеться шостий змагальний день, під час якого розігруватимуть медалі. Українці змагатимуться за медалі у чотирьох видах спорту.

Українці виступлять у шести видах спорту

Загалом українські спортсмени 10-го лютого виступлять у шести видах спорту, повідомляє 24 канал. Йдеться про фігурне катання, скелетон, гірськолижний спорт, лижні перегони, фристайл та санний спорт.

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Протягом 10-го лютого розіграють вісім комплектів нагород. За медалі зимової Олімпіади від збірної України протягом цього дня будуть боротися:

  • фігурист Іван Шмуратко;
  • лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех;
  • збірна України із санного спорту;
  • збірна України з фристайлу.

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У ранковій програмі Олімпіади виступлять троє українців – Шмуратко, Гераскевич і Ковбаснюк.

Розклад виступів українців на Олімпіаді 10 лютого

Іван Шмуратко – фігурне катання (довільна програма) – початок о 03:30;
Владислав Гераскевич – скелетон (перший заїзд) – початок о 03:30;
Іван Ковбаснюк – гірськолижний спорт (комбінація) – початок о 04:30;
Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех – лижні перегони (класична гонка, 10 кілометрів) – початок о 09:00;
збірна України з фристайлу (змішаний турнір) – початок о 13:00;
збірна України: санний спорт (естафета) – початок о 15:30.

До уваги. Станом на 9 лютого Україна не виборола жодної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні, які триватимуть до 20-го лютого. Всього Україну представляться 45 атлетів у 12 видах спорту.
Автор: Михайло Гема