Розклад Олімпійських ігор на 10 лютого: коли та де українці поборються за медалі
На Олімпійських іграх у Пекіні 10-го лютого відбудеться шостий змагальний день, під час якого розігруватимуть медалі. Українці змагатимуться за медалі у чотирьох видах спорту.
Українці виступлять у шести видах спорту
Загалом українські спортсмени 10-го лютого виступлять у шести видах спорту, повідомляє 24 канал. Йдеться про фігурне катання, скелетон, гірськолижний спорт, лижні перегони, фристайл та санний спорт.
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Протягом 10-го лютого розіграють вісім комплектів нагород. За медалі зимової Олімпіади від збірної України протягом цього дня будуть боротися:
- фігурист Іван Шмуратко;
- лижниці Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех;
- збірна України із санного спорту;
- збірна України з фристайлу.
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У ранковій програмі Олімпіади виступлять троє українців – Шмуратко, Гераскевич і Ковбаснюк.
Розклад виступів українців на Олімпіаді 10 лютого
Іван Шмуратко – фігурне катання (довільна програма) – початок о 03:30;
Владислав Гераскевич – скелетон (перший заїзд) – початок о 03:30;
Іван Ковбаснюк – гірськолижний спорт (комбінація) – початок о 04:30;
Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех – лижні перегони (класична гонка, 10 кілометрів) – початок о 09:00;
збірна України з фристайлу (змішаний турнір) – початок о 13:00;
збірна України: санний спорт (естафета) – початок о 15:30.